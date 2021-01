Curno, la nuova biblioteca dopo 23 anni di attesa: spiraglio di luce per la cultura (Di domenica 10 gennaio 2021) Una lunga catena umana ha portato gli ultimi cinquanta volumi dalla vecchia sede alla nuova biblioteca di via IV Novembre a Curno, intitolata a Rita Levi Montalcini: un momento simbolico che, nella mattinata di sabato 9 gennaio, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione. Una struttura dalla storia travagliata che vede finalmente la luce dopo 23 anni, duranti i quali il susseguirsi delle amministrazioni comunali ha sempre visto rinviarne il completamento e l’apertura: progettata dagli architetti Marco Casamonti e Giovanni Polazzi dello studio fiorentino Archea, è stata realizzata dalla Viola Srl e poi oggetto di manutenzioni straordinarie da parte della Viacom. Ma il fatto che il progetto sia arrivato al traguardo in piena pandemia è anche un messaggio di speranza, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 gennaio 2021) Una lunga catena umana ha portato gli ultimi cinquanta volumi dalla vecchia sede alladi via IV Novembre a, intitolata a Rita Levi Montalcini: un momento simbolico che, nella mattinata di sabato 9 gennaio, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione. Una struttura dalla storia travagliata che vede finalmente la23, duranti i quali il susseguirsi delle amministrazioni comunali ha sempre visto rinviarne il completamento e l’apertura: progettata dagli architetti Marco Casamonti e GiovPolazzi dello studio fiorentino Archea, è stata realizzata dalla Viola Srl e poi oggetto di manutenzioni straordinarie da parte della Viacom. Ma il fatto che il progetto sia arrivato al traguardo in piena pandemia è anche un messaggio di speranza, ...

