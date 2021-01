Cristiano Malgioglio piange: “È stato l’amore più bello della mia vita”. Ecco con chi ha vissuto una lunga storia (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, sono passati 40 anni. Lui era un marinaio, spesso attraccata a La Spezia. Ci siamo innamorati. Io viaggiavo ad ogni porto dove lui arrivava con la nave”. Parole di Cristiano Malgioglio che a Silvia Toffanin ha raccontato particolari inediti della sua vita sentimentale. Ospite nel salotto di Verissimo, il paroliere che è sempre sull’onda del successo grazie alle sue partecipazioni tv e non solo, si è commosso: “Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l’amore più bello della mia vita. Non so perché ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) “Abbiamouna bellissimad’amore, sono passati 40 anni. Lui era un marinaio, spesso attraccata a La Spezia. Ci siamo innamorati. Io viaggiavo ad ogni porto dove lui arrivava con la nave”. Parole diche a Silvia Toffanin ha raccontato particolari ineditisuasentimentale. Ospite nel salotto di Verissimo, il paroliere che è sempre sull’onda del successo grazie alle sue partecipazioni tv e non solo, si è commosso: “Sarebbe stata lapiù grandemia, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlioJunior. Forse èpiùmia. Non so perché ti ...

FQMagazineit : Cristiano Malgioglio piange: “È stato l’amore più bello della mia vita”. Ecco con chi ha vissuto una lunga storia - Noovyis : (Cristiano Malgioglio piange: “È stato l’amore più bello della mia vita”. Ecco con chi ha vissuto una lunga storia)… - formulafofi : RT @wolfsxtar: f1 as cristiano malgioglio -a necessary thread?? - pollylapuella : RT @wolfsxtar: f1 as cristiano malgioglio -a necessary thread?? - zazoomblog : Verissimo Cristiano Malgioglio e il ricordo del suo amore più bello: “Ha chiamato il figlio come me” - #Verissimo… -