Crisi di governo, ultime notizie. Conte lavora al rimpasto, ma Renzi non si fida: "Il premier conta sui voti di Berlusconi. E si sbaglia" (Di domenica 10 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie sul braccio di ferro Conte-Renzi Crisi DI governo, ultime notizie – rimpasto e nuovo patto di legislatura: questa la nuova strategia di Conte per tentare di disinnescare lo scontro con Renzi ed evitare la Crisi di governo. Il presidente del Consiglio tende la mano al leader di Italia Viva, che però non si fida: Renzi continua a ripetere che non gli interessano le poltrone ma il futuro dell'Italia e teme che – dietro le quinte – il premier stia lavorando a un accordo con Berlusconi. La Crisi di ...

