Crisi di governo, Italia Viva scarica la colpa su Conte: "E' lui a staccare la spina" (Di domenica 10 gennaio 2021) La questione della Crisi di governo è ancora totalmente aperta. Sembrava che lo scorso 7 gennaio dovesse essere la giornata della dead line, quella in cui si sarebbero tirate le somme delle numerose dispute che, nelle ultime settimane, si sono create all'interno della maggioranza. In realtà, la precarietà dell'esecutivo è tutt'altro che superata. Anzi: ora si può dire che sia iniziata la vera sfida. "E' il presidente del Consiglio a staccare la spina del governo, non noi", ha dichiarato infatti Ettore Rosato di Italia Viva ai microfoni di Radio Popolare. "Ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene. Vedremo ci ha ragione", ha aggiunto poi.

