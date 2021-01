Covid, Zangrillo: "Elevato numero di contagi non è emergenza sanitaria" (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gennaio 2021 - Mantenere i "nervi saldi" per convivere col Covid, e monitorare con attenzione quello che succede negli ospedali, tenendo presente che "un Elevato numero di contagi non ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) Milano, 10 gennaio 2021 - Mantenere i "nervi saldi" per convivere col, e monitorare con attenzione quello che succede negli ospedali, tenendo presente che "unnon ...

Adnkronos : #Covid, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - cotrozzi_lisa : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - seb5113910 : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - SecondoPaulo : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' - nickb857 : RT @azangrillo: #Covid19, Zangrillo: 'Numero contagi non è per forza emergenza sanitaria' -