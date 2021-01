Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese - E prima c'era paura di morire, ora no' (Di domenica 10 gennaio 2021) commenta IPA 'L'aumento dei casi di pazienti Covid positivi, in Veneto , è dipesa dalla variante inglese: può essere questo il 'fattore x' , che nella Regione ha fatto impennare la curva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) commenta IPA 'L'aumento dei casi di pazientipositivi, in, è dipesa dalla: può essere questo il 'fattore x' , che nella Regione ha fatto impennare la...

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - CosenzaChannel : Spirlì e gli omologhi #Bonaccini, #Fontana, #Musumeci e #Zaia inviano una lettera a #Conte e a quattro ministri: «I… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus -