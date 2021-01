Covid | Zaia | “Impennata per variante inglese | Veneto resta modello”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La diffusione del ceppoe di due varianti autoctone del Coronavirus sono “il fattore x” che inha fatto impennare la curva epidemiologica nelle ultime settimane, fino a un “30-40% in più rispetto ai picchi di marzo”. Lo afferma il governatore della RegioneLuca, in un’intervista al quotidiano la Repubblica. “Il virus non è più lo stesso di marzo – afferma– I genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto otto mutazioni. Laè molto più contagiosa delle altre”. Questo elemento avrebbe causato il picco dei ricoveri, ma secondo il presidente della Regioneè anche “cambiato il clima. Nella prima fase avevamo tutti paura di morire, ora il virus è diventato per ...