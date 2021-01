Covid, sono 687 i nuovi contagiati nelle Marche (più 91 nei test veloci). Sono 154 i tamponi ancora in accertamento /La mappa dei virus in ... (Di domenica 10 gennaio 2021) ANCONA - I nuovi contagiati dal coronavirus nelle Marche oggi Sono 687. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore Sono stati testati 5.544 tamponi: 3.720 nel ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 10 gennaio 2021) ANCONA - Idal coronaoggi687. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 orestatiati 5.544: 3.720 nel ...

