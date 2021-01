Covid | risale tasso positività | è al 13 | 3% I nuovi casi sono 18 627

Agenzia_Dire : ?? I dati del 10 gennaio. #COVID19 - rosati22 : Covid Italia, bollettino oggi 10 gennaio: 18.627 contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3% - Il Mess… - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino oggi 10 gennaio: 18.627 contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3% - VivMilano : RT @mattinodinapoli: #covid #italia, #bollettino oggi 10 gennaio: 18.627 contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3% https://t… - psroyalsrt7117 : RT @monicabi5: Covid Italia, bollettino oggi 10 gennaio: 18.627 contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid risale

Covid: oggi 18.627 casi e 361 morti in Italia, positivita’ sale a 13,3%. Sono 18.627 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino emanato dal ministero della Salute. Sono in ...Si valuta la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa in automatico con 250 casi ogni 100mila abitanti. Rischiano Veneto ed Emilia Romagna ...