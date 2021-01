Covid, paresi facciale per un'infermiera dopo il vaccino: secondo caso in Abruzzo. L'Asl chiarisce: 'Sta bene' (Di domenica 10 gennaio 2021) U n'infermiera ha avuto una paresi facciale d opo essersi sottoposta al v accino per il Covid. La donna abruzzese, di Teramo, è stata ricoverata per aver sviluppato una lieve paresi facciale, ... Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021) U n'ha avuto unad opo essersi sottoposta al v accino per il. La donna abruzzese, di Teramo, è stata ricoverata per aver sviluppato una lieve, ...

Un caso di sindrome di Bell, vale a dire di leggera paresi facciale, è stato riscontrato in una infermiera di Teramo che nei giorni scorsi aveva ...

«C’è stata una reazione avversa al vaccino nei confronti di una giovane infermiera. Comunque le sue condizioni sono buone». E dirlo è il direttore sanitario della ...

Un caso di sindrome di Bell, vale a dire di leggera paresi facciale, è stato riscontrato in una infermiera di Teramo che nei giorni scorsi aveva ...«C’è stata una reazione avversa al vaccino nei confronti di una giovane infermiera. Comunque le sue condizioni sono buone». E dirlo è il direttore sanitario della ...