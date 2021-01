Covid, oltre 583 mila i vaccinati finora in Italia (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA, 10 GEN - E' di 583.050 il totale delle vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia, pari al 63,5% delle dosi distribuite. Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA, 10 GEN - E' di 583.050 il totale delle vaccinazioni anti-somministratein, pari al 63,5% delle dosi distribuite. Lo riporta il sito web della Presidenza del Consiglio dei ...

L'obiettivo per la Liguria indicato dal governatore. Ieri altri due decessi all'ospedale di Sarzana: una donna di 86 anni e una di 78. I ricoverati sono 138 ...

