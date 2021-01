Covid, Liguria: positivi il 13% dei 2877 tamponi molecolari testati (Di domenica 10 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di domenica 10 gennaio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Covid, in Liguria 374 nuovi positivi: nel savonese +137 casi IVG.it Covid, bollettino del 10 gennaio sul Coronavirus: i dati della Liguria

La Spezia, 10 gennaio 2021 - Undici decessi per covid e in Liguria è stata superata la soglia dei 3.000 decessi da inizio pandemia: sono 3.010. Mentre sono 374 i nuovi casi di infezione da covid-19. I ...

Coronavirus, risale la percentuale di tamponi positivi: 2.193 nuovi casi in regione

Salgono ancora i casi attivi, oggi anche i ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.206 tamponi, per un totale di 2.695.285. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna s ...

