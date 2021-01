Covid: la Campania ha esurito le dosi del vaccino (Di domenica 10 gennaio 2021) vaccino Covid, in Campania esaurite tutte le dosi inviate alla Regione. De Luca: “Distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. La replica di Arcuri “Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021), inesaurite tutte leinviate alla Regione. De Luca: “Distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi”. La replica di Arcuri “Ancora nella giornata di ieri laha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le… L'articolo Corriere Nazionale.

In Campania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.253 nuovi casi di coronavirus (1.170 asintomatici e 83 con sintomati) a seguoto di 15.411 tamponi effettuati (2.147.766 il totale). I ...

Nonno (FDI):Mostra d'Oltremare code chilometriche per i vaccini. Si coinvolga esercito

NAPOLI - "Le code chilometriche viste ieri all'esterno della Mostra d'Oltremare di Napoli, a cui sono stati sottoposti coloro che dovevano effettuare il vaccino anti covid, sono indegne di un paese ci ...

