Covid, Iv: 'Subito scostamento di bilancio per ristori, lo votiamo' (Di domenica 10 gennaio 2021) 'Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse per un incremento dei contagi da Covid-19 abbiamo promesso rapidissimi ristori. Chiediamo al governo di presentare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) 'Quando è stato deciso che a Natale tante attività economiche sarebbero state chiuse per un incremento dei contagi da-19 abbiamo promesso rapidissimi. Chiediamo al governo di presentare ...

"Ogni sogno va difeso #PeterPan", la dedica del portiere del Palermo Pelagotti all'asilo incendiato

«Ogni sogno va difeso #Peter Pan» , è la dedica che il portiere della squadra di calcio del Palermo, Alberto Pelagotti , ha scritto sulla maglietta che ha mostrato dopo la vittoria contro la ...

