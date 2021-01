Covid Italia, Cartabellotta: «Sistema a colori non è efficace, ecco perché», “silurata” al governo (Di domenica 10 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio 2021. L’Italia torna ad essere divisa in tre zone. Ci saranno rigide misure e chiusure a seconda dei differenti livelli di rischio dovuti all’emergenza Coronavirus. Un Sistema però che darebbe troppo peso all’indice Rt e manderebbe le Regioni con le stesse restrizioni per troppo poco tempo. Questo almeno è quanto ha spiegato in un’intervista esclusiva concessa a ‘Fanpage’ Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione “Gimbe”. A detta sua poi tale strategia non soltanto è poco efficace, ma ha anche dei costi economici elevatissimi. leggi anche l’articolo —> Coronavirus: secondo uno studio il distanziamento di un metro non ha fondamenti scientifici «Le analisi della Fondazione GIMBE hanno documentato che, a circa 5 settimane dal picco, il Sistema delle Regioni “a ... Leggi su urbanpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Domenica 10 gennaio 2021. L’torna ad essere divisa in tre zone. Ci saranno rigide misure e chiusure a seconda dei differenti livelli di rischio dovuti all’emergenza Coronavirus. Unperò che darebbe troppo peso all’indice Rt e manderebbe le Regioni con le stesse restrizioni per troppo poco tempo. Questo almeno è quanto ha spiegato in un’intervista esclusiva concessa a ‘Fanpage’ Nino, presidente della Fondazione “Gimbe”. A detta sua poi tale strategia non soltanto è poco, ma ha anche dei costi economici elevatissimi. leggi anche l’articolo —> Coronavirus: secondo uno studio il distanziamento di un metro non ha fondamenti scientifici «Le analisi della Fondazione GIMBE hanno documentato che, a circa 5 settimane dal picco, ildelle Regioni “a ...

