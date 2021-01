Covid-Italia: 361 morti, 18.627 nuovi contagi (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono stati 139.758 i tamponi effettuati per la ricerca del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il rapporto con i nuovi casi sale al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 icasi di coronavirus innelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono stati 139.758 i tamponi effettuati per la ricerca del coronavirus innelle ultime 24 ore. Il rapporto con icasi sale al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri).

