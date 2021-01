Covid, in Israele da lunedì 170mila vaccinati ogni giorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) A partire da lunedì saranno vaccinati '170mila israeliani al giorno: un record mondiale'. Lo ha detto Benjamin Netanyahu, accogliendo all'aeroporto Ben Gurion il nuovo carico inviato dalla Pfizer pari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 gennaio 2021) A partire dasarannoisraeliani al: un record mondiale'. Lo ha detto Benjamin Netanyahu, accogliendo all'aeroporto Ben Gurion il nuovo carico inviato dalla Pfizer pari ...

#Israele, Netanyahu riceve la seconda dose del #vaccino Pfizer-BioNTech - VIDEO #vaccini #covid
Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccinale?