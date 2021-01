Covid in Campania, indice di contagio all’8%: il bollettino di oggi 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Scende la curva dei contagi da Covid in Campania: il bollettino dell’unità di crisi di oggi 10 gennaio registra 1.253 positivi su 15.411 tamponi effettuati. Sono10 in meno di ieri ma con 697 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l’8,13% dei test. Dei casi di oggi, il bollettino riporta 1.170 asintomatici e 83 presentano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) Scende la curva dei contagi dain: ildell’unità di crisi di10registra 1.253 positivi su 15.411 tamponi effettuati. Sono10 in meno di ieri ma con 697 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l’8,13% dei test. Dei casi di, ilriporta 1.170 asintomatici e 83 presentano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

