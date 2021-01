Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di domenica 10 gennaio 2021) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 10 gennaio, che sale di 1.253 nuovi casi e 13 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 1.253 nuovi casi e 13 morti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 10 gennaio, che sale di 1.253 nuovi casi e 13 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 1.253 nuovi casi e 13 morti su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #Covid Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. Boom di contagi in California, a Los Angeles 1 su 10 col vir… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, ipotesi cambio dei parametri Covid: ecco le regioni a rischio zona rossa - Massimoguerrera : In Italia se ne parlava a inizio pandemia #Tocilizumab ma.. Due farmaci contro l'artrite reumatoide che sopprimono… - CrostelliP : RT @byoblu: Perché il Covid-19 ha colpito chi ha fatto il vaccino antiinfluenzale. E cosa ci aspetta adesso, con il nuovo vaccino. Il dott.… -