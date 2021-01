Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 10 gennaio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 10 gennaio, che sale di 18.627 casi e 361 morti. Coronavirus, bilancio del 10 gennaio: 18.627 nuovi casi e 361 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 10 gennaio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 10 gennaio, che sale di 18.627 casi e 361 morti. Coronavirus, bilancio del 10 gennaio: 18.627 nuovi casi e 361 morti in più su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #Covid Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. Boom di contagi in California, a Los Angeles 1 su 10 col vir… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - SkyTG24 : Nuovo Dpcm, ipotesi cambio dei parametri Covid: ecco le regioni a rischio zona rossa - CrostelliP : RT @byoblu: Perché il Covid-19 ha colpito chi ha fatto il vaccino antiinfluenzale. E cosa ci aspetta adesso, con il nuovo vaccino. Il dott.… - immediatonet : ?? Nuovo #Dpcm: verso la zona rossa se ci sono 250 casi ogni 100mila abitanti. Sul tavolo di #Conte le misure anti-… -