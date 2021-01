Covid | il bollettino di oggi | 18 627 nuovi casi e 361 morti | salgono le intensive

Leggi su urbanpost

10 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia. Sono 18.627 idi positività al coronavirus e 361 iregistrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 139.758, il rapporto positivi tamponi è dunque all'13,3%, in risalita rispetto a ieri (11,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 22 in più rispetto a ieri, in tutto sono 2.615. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 2.276.491 persone e ne sono morte 78.755. Sono invece 11.174 i dimessi e i guariti (1.617.804 da inizio emergenza).