Covid, da domani l’Italia torna “a colori” (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cinque regioni in zona arancione, le altre in area gialla. Dopo le festività natalizie, da domani torna la divisione delle regioni in fasce. Secondo la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, cinque regioni saranno in zona arancione. Si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Vanno in area gialla, invece Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Al momento nessuna regione è stata collocata in zona rossa. Restano comunque in vigore le restrizioni del decreto legge del 5 gennaio che prevedeva, tra l’altro, la zona arancione su tutto il territorio nazionale per questo weekend (9-10 gennaio) e il divieto, fino al 15 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cinque regioni in zona arancione, le altre in area gialla. Dopo le festività natalizie, dala divisione delle regioni in fasce. Secondo la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, cinque regioni saranno in zona arancione. Si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Vanno in area gialla, invece Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Al momento nessuna regione è stata collocata in zona rossa. Restano comunque in vigore le restrizioni del decreto legge del 5 gennaio che prevedeva, tra l’altro, la zona arancione su tutto il territorio nazionale per questo weekend (9-10 gennaio) e il divieto, fino al 15 ...

