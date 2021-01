Covid, Crisanti: “Subito lockdown duro, campagna vaccinazioni a rischio” (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Andrea Crisanti torna a invocare “un lockdown vero, duro, veloce”. Oggi più di ieri, spiega il prof, in quanto “ora c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione“. Per quel che riguarda la vaccinazione completa a tutta la cittadinanza italiana, parla di “obiettivo realizzabile” entro la fine del 2021, “anche se non è facile”. Si torna alle sue parole di qualche settimana fa quando ebbe qualche perplessità sul vaccino, scatenando una polemica: “Dissi semplicemente che per decidere di vaccinarmi avrei aspettato la fine della fase tre e la pubblicazione dei dati. Appena tutto questo si è verificato mi sono vaccinato perché l’evidenza scientifica, seppure in una situazione di emergenza, giustifica una simile scelta”. Sempre in tema ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Andreatorna a invocare “unvero,, veloce”. Oggi più di ieri, spiega il prof, in quanto “ora c’è da gestire unadi vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione“. Per quel che riguarda la vaccinazione completa a tutta la cittadinanza italiana, parla di “obiettivo realizzabile” entro la fine del 2021, “anche se non è facile”. Si torna alle sue parole di qualche settimana fa quando ebbe qualche perplessità sul vaccino, scatenando una polemica: “Dissi semplicemente che per decidere di vaccinarmi avrei aspettato la fine della fase tre e la pubblicazione dei dati. Appena tutto questo si è verificato mi sono vaccinato perché l’evidenza scientifica, seppure in una situazione di emergenza, giustifica una simile scelta”. Sempre in tema ...

