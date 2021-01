Covid, Crisanti: «In Italia potevano essere evitati tanti morti. Se invece dei banchi a rotelle…» (Di domenica 10 gennaio 2021) «Serve un lockdown vero, duro, veloce. E questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione». Lo afferma Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia a Padova. In una intervista a La Stampa, si sofferma sulla campagna di vaccinazione. Presenta «a livello internazionale dei ritardi, mentre in Italia tutto procede per il meglio. Va anche detto che il governo ha scelto la via più facile, cioè partire da medici e infermieri. In altri Paesi, invece, sono state pensate altre priorità». Crisanti: bisogna impedire la creazione di varianti Secondo Crisanti, «concludere la campagna vaccinale entro l’anno mi pare un obiettivo realizzabile, anche se non facile. Per farcela servirà l’impegno di tutti: governo, Regioni, medici, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 gennaio 2021) «Serve un lockdown vero, duro, veloce. E questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione». Lo afferma Andrea, professore ordinario di Microbiologia a Padova. In una intervista a La Stampa, si sofferma sulla campagna di vaccinazione. Presenta «a livello internazionale dei ritardi, mentre intutto procede per il meglio. Va anche detto che il governo ha scelto la via più facile, cioè partire da medici e infermieri. In altri Paesi,, sono state pensate altre priorità».: bisogna impedire la creazione di varianti Secondo, «concludere la campagna vaccinale entro l’anno mi pare un obiettivo realizzabile, anche se non facile. Per farcela servirà l’impegno di tutti: governo, Regioni, medici, ...

SecolodItalia1 : Covid, Crisanti: «In Italia potevano essere evitati tanti morti. Se invece dei banchi a rotelle…»… - Simona91790124 : Resistere, resistere, resistere a questa assurda dittatura nazitecnoscientifica. Si fottano Crisanti e compagnia Q… - Bierbrauer53 : RT @ImolaOggi: ?? Crisi Covid, allarme Cnel: per il lavoro situazione esplosiva. Colpiti 12 milioni - 12 MILIONI?? - di lavoratori tra dipe… - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: ?? Crisi Covid, allarme Cnel: per il lavoro situazione esplosiva. Colpiti 12 milioni - 12 MILIONI?? - di lavoratori tra dipe… - veratto_A : RT @ImolaOggi: ?? Crisi Covid, allarme Cnel: per il lavoro situazione esplosiva. Colpiti 12 milioni - 12 MILIONI?? - di lavoratori tra dipe… -