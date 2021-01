Covid: confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' (Di domenica 10 gennaio 2021) E' stato confermato il coprifuoco alle 22 e si inizia ad inserire la 'zona bianca'. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 gennaio 2021) E' statoil22 e si inizia ad inserire la ''. E' quanto si apprende al termine della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione in vista di due ...

MediasetTgcom24 : Covid: confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 2… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 22, arr… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 22, arr… - mauricorradini : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: riunione del premier Conte con i capi delegazione in vista del prossimo Dpcm. Confermato coprifuoco alle 22, arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid confermato Coronavirus oggi. Richeldi, da domani 30mila saturimetri gratis ai cittadini. Arcuri: 6 milioni di ... Il Sole 24 ORE Coronavirus Sicilia, Musumeci soddisfatto: siciliani d’accordo con le misure restrittive – VIDEO

“Accolgo con soddisfazione l’esito del sondaggio di DEMOPOLIS – Istituto Nazionale di Ricerche che conferma come la stragrande maggioranza dei siciliani sia favorevole alle misure restrittive che abbi ...

Nuovo Dpcm, cambiano i parametri: zona gialla “rinforzata” e spunta l'ipotesi fascia bianca

Una riunione prevista per domattina tra governo e Regioni e poi, il 13 gennaio, il nuovo dpcm (che entrerà in vigore dal 16) verrà illustrato dal ministro della Salute Roberto ...

“Accolgo con soddisfazione l’esito del sondaggio di DEMOPOLIS – Istituto Nazionale di Ricerche che conferma come la stragrande maggioranza dei siciliani sia favorevole alle misure restrittive che abbi ...Una riunione prevista per domattina tra governo e Regioni e poi, il 13 gennaio, il nuovo dpcm (che entrerà in vigore dal 16) verrà illustrato dal ministro della Salute Roberto ...