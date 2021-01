Covid Brasile | quasi 63 300 nuovi casi e 1 200 morti in un giorno

(Di domenica 10 gennaio 2021) Brasilia, 10 gen. (Adnkronos/Europa Press) - Ilha registrato 62.290positivi per il coronavirus e 1.171solo nella giornata di ieri, secondo il Ministero della Salute. Il Paese, che venerdì ha superato gli otto milioni didi pandemia finora, ha raggiunto 8.075.998 contagi, mentre il numero totale diè di 202.631 persone, dopo che i decessi sono aumentati dell'11 per cento in l'ultima settimana secondo il ministero. Il governo ha acquistato 100 milioni di vaccini Coronavac, di cuila metà verrà consegnata ad aprile.

