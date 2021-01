Covid, al “San Pio” 16 tamponi positivi dei 170 processati (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato quest’oggi, 10 gennaio 2021, 170 tamponi, 16 dei quali hanno fornito un esito positivi. Di questi 16, quattro si riferiscono a nuovi casi, tutti relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento. Gli altri dodici, invece, sono conferme di positività al Covid-19 già appurate in precedenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’azienda ospedaliera “San Pio” ha comunicato di aver processato quest’oggi, 10 gennaio 2021, 170, 16 dei quali hanno fornito un esito. Di questi 16, quattro si riferiscono a nuovi casi, tutti relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento. Gli altri dodici, invece, sono conferme dità al-19 già appurate in precedenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

