Covid, aggiornamento Irpinia: il bollettino dell’Asl (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.174 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid 43 persone: – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefredane; 1, residente nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Nusco; – 5, residenti nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.174 tamponi analizzati, sono risultate positive al43 persone: – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico; – 4, residenti nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montefredane; 1, residente nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Nusco; – 5, residenti nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 1, residente nel ...

repubblica : Vaccini anti Covid, la Campania: 'Dosi finite'. E altre Regioni lanciano l'allarme: 'Siamo in riserva, rischiamo lo… - repubblica : Dolce&Gabbana rinunciano alla sfilata dal vivo per la moda uomo: 'Penalizzati dalle restrizioni per il Covid' [di L… - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - morry74 : #coronavirus: report vaccini anti Covid: le vaccinazioni in Italia regione per regione in tempo reale - tonietta17 : RT @rep_bari: 'I bambini non vanno a scuola per il Covid ma frequentano il centro commerciale: chiederò all'Ipercoop di trasferire le class… -