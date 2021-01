Covid | 38 nuovi contagi in provincia

(Di domenica 10 gennaio 2021) In Toscana sono 124.951 i casi di positività al Coronavirus, 472 in più rispetto a ieri. Icasi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e ...

(ANSA) – FIRENZE, 10 GEN – Altri 472 nuovi casi Covid in Toscana (età media 49 anni) su 9.469 tamponi eseguiti (circa il 5% positivi) e altri 15 morti (età media 84,7 anni) che portano il totale nella ...ROMA (ITALPRESS) – Cinque regioni in zona arancione, le altre in area gialla. Dopo le festività natalizie, da domani torna la divisione delle regioni in fasce. Secondo la nuova ordinanza firmata dal m ...