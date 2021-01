Covid-19, sopra quota mille nuovi positivi e guariti: 13 decessi in Campania (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano a essere stabili i numeri in Campania. Stando al bollettino emesso oggi, domenica 10 gennaio 2021, dall’Unità di Crisi, si evidenzia una percentuale di nuovi positivi pari all’8,13%. In seguito ai 15.411 tamponi processati, 1.253 hanno fornito un esito positivo: 1.170 asintomatici e 83 sintomatici. sopra quota mille anche i guariti, nelle ultime 24 ore 1.128 persone si sono “negativizzate“. Sale ancora il numero dei decessi, arrivato a toccare quota 3.128 dopo le 13 morti registrate. Questo, nello specifico, il bollettino odierno: positivi del giorno: 1.253 di cui: Asintomatici: 1.170 Sintomatici: 83Tamponi del giorno: 15.411 Totale positivi: ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano a essere stabili i numeri in. Stando al bollettino emesso oggi, domenica 10 gennaio 2021, dall’Unità di Crisi, si evidenzia una percentuale dipari all’8,13%. In seguito ai 15.411 tamponi processati, 1.253 hanno fornito un esito positivo: 1.170 asintomatici e 83 sintomatici.anche i, nelle ultime 24 ore 1.128 persone si sono “negativizzate“. Sale ancora il numero dei, arrivato a toccare3.128 dopo le 13 morti registrate. Questo, nello specifico, il bollettino odierno:del giorno: 1.253 di cui: Asintomatici: 1.170 Sintomatici: 83Tamponi del giorno: 15.411 Totale: ...

baumanstyle : RT @Ty_il_nano: Mia zia che abita al piano di sopra si è appena vaccinata contro il Covid e adesso prendiamo massimo segnale in tutti gli a… - callmebiondina : RT @Ty_il_nano: Mia zia che abita al piano di sopra si è appena vaccinata contro il Covid e adesso prendiamo massimo segnale in tutti gli a… - zanoniris2 : RT @Ty_il_nano: Mia zia che abita al piano di sopra si è appena vaccinata contro il Covid e adesso prendiamo massimo segnale in tutti gli a… - andreacreativo : ??L’anno più caldo, si è chiuso il buco dell’ozono sopra l’Antartide. ??Cosa sappiamo delle varianti del #coronavirus… -