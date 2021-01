Covid-19, in Italia 18.627 nuovi positivi Lombardia la regione con più casi (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Lo si apprende dal nuovo bollettino del Ministero della Salute nel pomeriggio di domenica 10 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 idi coronavirus innelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Lo si apprende dal nuovo bollettino del Ministero della Salute nel pomeriggio di domenica 10 gennaio.

riccardo_fra : L’Italia è il primo Paese Ue per dosi di vaccino somministrate in rapporto alla popolazione. Un risultato straordin… - Agenzia_Ansa : #Covid, entro febbraio in Italia 764mila dosi di vaccino #Moderna #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Napoli in centinaia in fila sotto la pioggia per sottoporsi al #vaccino anti-#covid IL #VIDEO #ANSA #pandemia… - MichelaRoi : RT @BiondoNik: Immaginate che qualcuno bussi alla vostra porta e vi dica: 'Non ho un piano vaccinale nazionale per il Covid ma ho pronto il… - Ealloraditelo : RT @BiondoNik: Immaginate che qualcuno bussi alla vostra porta e vi dica: 'Non ho un piano vaccinale nazionale per il Covid ma ho pronto il… -