Covid-19 | aumentano i contagi | rinviata l' apertura delle scuole a Buccino e Palomonte

(Di domenica 10 gennaio 2021) Nuovidanel salernitano: positività in 11 comuni 9 gennaio 2021-19: un decesso a Tramonti, nuovia Baronissi e Campagna 10 gennaio 2021 Riposticipata ...

Yogaolic : #Milano Bollettino #covid: 3.267 casi, positivo il 13% dei tamponi. Aumentano i ricoveri, altri 59 morti - tuscolo : RT @SecolodItalia1: Italia groviera d’Europa: col Covid gli sbarchi aumentano solo da noi. Meloni: “Conte a casa” - zazoomblog : Italia groviera d’Europa: col Covid gli sbarchi aumentano solo da noi. Meloni: “Conte a casa” - #Italia #groviera… - infoitinterno : Covid, in Calabria registrati altri 409 nuovi contagi: aumentano i casi attivi e le vittime - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Italia groviera d’Europa: col Covid gli sbarchi aumentano solo da noi. Meloni: “Conte a casa” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

ANSA Nuova Europa

"I soldi del Recovery Plan? Due terzi sono a prestito, da rendicontare entro il 2026, da restituire entro il 2056 ...Il segretario regionale, Carlo Frascari, mette in guardia dai rischi connessi al rientro in classe in presenza. Lo Snals: “Non aprite quelle scuole” ...