Covid, 18.627 nuovi contagi e 361 morti. Tasso di positività risale al 13,3% (Di domenica 10 gennaio 2021) Italia. di oggi domenica 10 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 18.627 (19.978 ieri), i morti 361 (483 ieri). Sono stati 139.758 i tamponi effettuati. Il rapporto con i nuovi

