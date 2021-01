Covid, 18.627 nuovi casi e 361 morti: il bollettino del 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Coronavirus Italia, bollettino oggi 10 gennaio: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 18.627 Decessi: 361 Tamponi effettuati: 139.758 Ricoveri in terapia intensiva: +22 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 579.932 casi totali: 2.276.491 Decessi: 78.755 Guariti: 1.617.804 Secondo il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.627 i nuovi casi, contro i 19.978 di ieri, e 361 i morti (ieri erano stati 483), a fronte di 172.119 tamponi effettuati (ieri erano stati 140.267). Il rapporto positivi-tamponi cala dall’11,6 per cento di ieri al 13,3 di oggi. Le persone attualmente ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Coronavirus Italia,oggi 10, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.627 Decessi: 361 Tamponi effettuati: 139.758 Ricoveri in terapia intensiva: +22 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 579.932totali: 2.276.491 Decessi: 78.755 Guariti: 1.617.804 Secondo ildi oggi, domenica 10, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.627 i, contro i 19.978 di ieri, e 361 i(ieri erano stati 483), a fronte di 172.119 tamponi effettuati (ieri erano stati 140.267). Il rapporto positivi-tamponi cala dall’11,6 per cento di ieri al 13,3 di oggi. Le persone attualmente ...

