"Così no!". C'è Posta per Te torna tra le polemiche, Maria De Filippi sotto accusa: se ne sono accorti tutti (Di domenica 10 gennaio 2021) C'è Posta per te, un ritorno con il botto. La nuova edizione che vede ancora una volta Maria De Filippi alla guida del timone del programma Mediaset che da anni appassiona il pubblico italiano ha aperto un dibattito social molto interessante. Infatti a differenza di molti altri format, lo studio di C'è Posta per te ha un pubblico. E per alcuni utenti questo aspetto ha fatto discutere. Nonostante siano stati messi alcuni pannelli in plexiglass, la decisione del programma non sembra aver trovato consenso tra tutti i telespettatori. Se da circa un anno molti programmi hanno dovuto fare a meno del pubblico in studio, a C'è Posta per te non accadrà. Inoltre alcuni hanno persino notato che "I postini sono senza mascherine, come anche i destinatari della ...

