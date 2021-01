Coronavirus Veneto, +961 contagi rispetto alle 17 di ieri, ma non si fermano i morti: 20 nuove vittime Il bollettino (Di domenica 10 gennaio 2021) Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio 2021. Sono 961 i nuovi positivi rispetto al report della Regione di ieri, il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 285. Leggi su leggo (Di domenica 10 gennaio 2021)in, ildi oggi, domenica 10 gennaio 2021. Sono 961 i nuovi positivial report della Regione di, il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a 285.

MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - RandazzoGiorgio : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: 'In Veneto curva impazzita a causa della variante inglese' #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus in Veneto, calano gli attualmente positivi: tornano a salire i ricoveri - FedericoCaruso : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #10gennaio - ?Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr - SassiLive : CORONAVIRUS BASILICATA, 9 GENNAIO: 4 MORTI (1 POTENZA, 1 AVIGLIANO, 1 SARCONI, 1 SAVOIA), 146 CASI POSITIVI (13 AVI… -