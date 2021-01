SimoneAlliva : #coronavirus Si va verso un rinvio dell'apertura dell'impianti sciistici. Contemporaneamente si para di una strett… - SimoneAlliva : #Dpcm smentita, da fonti di governo, l'ipotesi di una stretta nei weekend che renderebbe tutte le regioni 'arancioni” #coronavirus - TV7Benevento : **Coronavirus: stretta si accompagnerà a nuovi ristori**... - ChrisWareLord : RT @il_piccolo: #Coronavirus Contagi in rialzo e stretta, in #Fvg rischio zona rossa dal 18 gennaio: l’allarme della task force https://t.… - Notiziedi_it : Coronavirus, stretta sui parametri della zona rossa: scatterà con 250 contagi ogni 100 mila abitanti. A rischio Ven… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus stretta

Alberto Zangrillo rompe il silenzio e boccia con alcune valutazioni fatte ad Adnkronos, la stretta che sta per arrivare nel Dpcm del 16 ...? In Lombardia 2.506 positivi, 63 morti? Gran Bretagna supera 80 mila morti e 3 milioni di casi ? Entro fine febbraio in Italia 764mila dosi vaccino Moderna? Roma, isolate alcune aree della movida? Sc ...