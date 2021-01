Coronavirus: sono 472 i nuovi casi in Toscana e 15 i decessi (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 10 gennaio. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 909 (22 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 10 gennaio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 10 gennaio. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidcomplessivamente 909 (22 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%)

