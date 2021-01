Coronavirus Sicilia | il bollettino del 10 gennaio 2021 | 1 733 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 1.733 icontagi registrati insu 8.736 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 10. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 41.506. In terapia intensiva i pazienti sono 208, mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1265 (+10). Si registrano purtroppo 33 vittime. Il tasso di positività adesso schizza al 19,8%.Icittà per cittàCatania 460,449, Messina 287, Caltanissetta 79, Agrigento 35, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa 201, Enna 28.

Sono 1733 i nuovi positivi da Covid 19 in Sicilia, un centinaio in meno di ieri quando però i tamponi erano 10.427 contro gli 8.736 di oggi.Alto il tasso di positività, 19,8 per cento, due punti in ...Gli ospiti della Rsa ‘Villa San Michele’ sono risultati tutti positivi al Covid: la struttura, posta in isolamento, è stata classificata come un focolaio.