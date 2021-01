Coronavirus: Salvini, 'vaccini in farmacia perché se aspettiamo Arcuri...' (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Io spero si vaccini più gente possibile ma non sono per l'obbligo". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più rilanciando la proposte che "ci si possa vaccinare nelle farmacie, perché' se aspettiamo Arcuri campa cavallo...". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora in Più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Io spero sipiù gente possibile ma non sono per l'obbligo". Lo dice Matteoa In Mezz'ora in Più rilanciando la proposte che "ci si possa vaccinare nelle farmacie,' secampa cavallo...". Lo dice Matteoa In Mezz'ora in Più.

Francesco_Tokyo : Situazione vaccini al 10.1.2021. Come al solito, la maglia nera va a due regioni governate dal #CDX. #coronavirus… - DarvinoCarlo : Mi fa tenerezza chi é sicuro che si tratti di virus ingegnerizzato. Anche lo fosse, é comunque da anni che gli esp… - TV7Benevento : Coronavirus: Salvini, 'vaccini in farmacia perché se aspettiamo Arcuri...'... - Carmela_oltre : RT @mrmassa: @Mezzorainpiu @RaiTre 'Qualcuno ha fatto esperimenti in #Cina ' Quando si tratta di mandare in vacca una conversazione e far… - linda_mancino : Adesso Trump è un amico del Premier @GiuseppeConteIT e non più suo.Questo afferma Salvini @luciaannunziata incalzi… -