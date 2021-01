Coronavirus: Salvini, ‘se Cina avesse evitato esperimenti…’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Dalla Cina è partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo… e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto”. Lo dice Matteo Salvini a Mezz’ora in Più. “Se la Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di un’altra storia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Dallaè partito incidentalmente un virus che ha devastato il mondo… e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi. E per quattro mesi hanno taciuto”. Lo dice Matteoa Mezz’ora in Più. “Se ladi fare fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di un’altra storia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Salvini dice che il virus è nato da esperimenti cinesi, senza alcuna prova

