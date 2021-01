Coronavirus | ritardi e disservizi nella campagna di vaccinazione degli Usa Messico | oltre 1 000 decessi per il quinto giorno di fila

Leggi su open.online

(Di domenica 10 gennaio 2021) Usa Joseph Prezioso/AFP Vaccini di Moderna all’East Boston Neighborhood Health Center di Boston.Diversi Stati negli Usa stanno sperimentando problemi nel soddisfare la domanda di vaccini anti-Covid. Come spiega il New York Times, qualcheo tecnico e le poche dosi disponibili in rapporto al numero di persone che richiedono la somministrazione stanno mandando in tilt i sistemi sanitari locali, dal Texas al Michigan. A San Antonio, racconta il quotidiano, non appena il sito di registrazione è andato in funzione alle 9 di sabato mattina, i 9.000 posti disponibili sono andati esauriti in sei minuti. January 9, 2021 «Il sistema di registrazione ha funzionato come previsto, ma c’è una domanda molto più grande dell’offerta disponibile in questo momento», ha detto in una dichiarazione la dottoressa Colleen Bridger. «Quando riceveremo più dosi dallo Stato ...