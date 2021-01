Coronavirus, rimane stabile la curva epidemica. Seconda dose continuerà ad essere somministrata dopo 21 giorni (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, e 361 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. I casi registrati ieri erano stati 19.978 con 483 morti. I tamponi effettuati sono stati 139.758 con un tasso di positività che sale di 1,7% e arriva al 13,3%. Gli attualmente positivi in Italia sono oggi 579.932, 553.890 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 23.427 (+167 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi. In Terapia intensiva si trovano in tutto 2.615 pazienti, (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri.In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. La regione che oggi segna il maggior incremento di casi di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, e 361 le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. I casi registrati ieri erano stati 19.978 con 483 morti. I tamponi effettuati sono stati 139.758 con un tasso di positività che sale di 1,7% e arriva al 13,3%. Gli attualmente positivi in Italia sono oggi 579.932, 553.890 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 23.427 (+167 rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi. In Terapia intensiva si trovano in tutto 2.615 pazienti, (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri.In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. La regione che oggi segna il maggior incremento di casi di ...

Sono 18.627 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, e 361 le vittime. È quanto emerge dall’odierno bollettino sull’emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss. I casi registrati ...

Spallanzani, esposte per beneficenza le «Mascherine della Vittoria»

Con un’offerta libera e una donazione diretta allo Spallanzani (Iban IT 75A 02008 05140 000400005240) si può infatti acquistare la mascherina preferita della serie creata per sensibilizzare il pubblic ...

Spallanzani, esposte per beneficenza le «Mascherine della Vittoria»

Con un'offerta libera e una donazione diretta allo Spallanzani (Iban IT 75A 02008 05140 000400005240) si può infatti acquistare la mascherina preferita della serie creata per sensibilizzare il pubblic ...