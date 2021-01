Coronavirus, news. De Luca: "In Campania esaurite dosi vaccini, stop a campagna". LIVE (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Presidente della Regione comunica come "in Campania non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini". Il Governo pensa a rivedere alcuni parametri sull’incidenza dei casi. Sul tavolo anche la proroga dello stato di emergenza. Per la ministra Azzolina "Senza scuola non c'è crescita" Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Presidente della Regione comunica come "innon si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei". Il Governo pensa a rivedere alcuni parametri sull’incidenza dei casi. Sul tavolo anche la proroga dello stato di emergenza. Per la ministra Azzolina "Senza scuola non c'è crescita"

antoguerrera : La crisi del #Coronavirus a Londra è molto grave e inquietante, come spiegato oggi qui più diffusamente.… - repubblica : Coronavirus, firmata la circolare: 'I test rapidi di ultima generazione valgono come i molecolari' [aggiornamento d… - repubblica : Coronavirus, la Svezia cambia rotta: via libera a chiusure e multe [di Andrea Tarquini] [aggiornamento delle 16:55] - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: I mesi drammatici del coronavirus nel racconto di un'infermiera: 'Quel papà ricoverato in ospedale e il dolore per mia madr… - il_piccolo : #Coronavirus Oggi #Fvg arancione, domani si torna 'gialli': il balletto dei colori disorienta i consumatori -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Recovery: Valente (Pd), ‘occasione storica per donne, crisi da irresponsabili’

Condividi questo articolo:Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non nascondiamoci una verità: con il Recovery Fund l’Italia è a un bivio e più degli uomini lo sono le donne, le ragazze, le bambine che in quest ...

Addio al minatore Lupi aiutò a recuperare il corpo di Alfredino

Lionello, 94 anni, viveva nella Rsa di Orbetello dove è stato colpito dal Covid La figlia: «Era orgoglioso di essere andato, diceva, “a prendere quel bimbo”» ...

Condividi questo articolo:Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non nascondiamoci una verità: con il Recovery Fund l’Italia è a un bivio e più degli uomini lo sono le donne, le ragazze, le bambine che in quest ...Lionello, 94 anni, viveva nella Rsa di Orbetello dove è stato colpito dal Covid La figlia: «Era orgoglioso di essere andato, diceva, “a prendere quel bimbo”» ...