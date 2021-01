Coronavirus, news. Bollettino: 18.627 contagi, 361 decessi. In arrivo la zona bianca. LIVE (Di domenica 10 gennaio 2021) Tasso positivi/test al 13,3%. Incontro Conte-capidelegazione: confermato il coprifuoco alle 22, arriva anche la "zona bianca". De Luca: "Non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia" Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) Tasso positivi/test al 13,3%. Incontro Conte-capidelegazione: confermato il coprifuoco alle 22, arriva anche la "". De Luca: "Non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia"

