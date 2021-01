Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 10 Gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo. La maggior parte dei pazienti con Covid-19 ha ancora almeno un sintomo sei mesi dopo. Più di tre quarti delle persone ricoverate per Covid-19 soffrono ancora di almeno un sintomo sei mesi dopo essersi ammalate. Stanchezza o debolezza muscolare sono i sintomi più comuni. Sono stati osservati anche disturbi del sonno, ansia o depressione, secondo uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet, che include più di mille pazienti della città cinese di Wuhan. Proseguimento del coordinamento europeo Emmanuel Macron, Angela Merkel e Ursula Von Der Leyen sono “determinati a portare avanti” la strategia collettiva per l’acquisto di vaccini da parte dell’Unione Europea, recentemente attaccata in particolare in Germania, ha riferito la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel. La maggior parte dei pazienti con Covid-19 ha ancora almeno un sintomo sei mesi dopo. Più di tre quarti delle persone ricoverate per Covid-19 soffrono ancora di almeno un sintomo sei mesi dopo essersi ammalate. Stanchezza o debolezza muscolare sono i sintomi più comuni. Sono stati osservati anche disturbi del sonno, ansia o depressione, secondo uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet, che include più di mille pazienti della città cinese di Wuhan. Proseguimento del coordinamento europeo Emmanuel Macron, Angela Merkel e Ursula Von Der Leyen sono “determinati a portare avanti” la strategia collettiva per l’acquisto di vaccini da parte dell’Unione Europea, recentemente attaccata in particolare in Germania, ha riferito la ...

sbonaccini : #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : og… - antoguerrera : La crisi del #Coronavirus a Londra è molto grave e inquietante, come spiegato oggi qui più diffusamente.… - you_trend : ?? #Coronavirus: sono oltre le 400 mila dosi di #vaccino somministrate nel nostro Paese ?? Il punto sulla campagna… - papero33 : RT @AlbertoLetizia2: Ogni tanto sentiamo di #negazionisti che si redimono dopo avere contratto il #coronavirus. Purtroppo ci sono anche que… - salutedomani : Nuova Giunta Lombardia. Moratti, la nostra sanita' non si esaurisce nel coronavirus Covid -