Coronavirus. Nel Lazio 1113 guariti, 1746 nuovi positivi e 17 decessi

Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "OGGI SU QUASI 12 MILA TAMPONI NEL Lazio (-276) SI REGISTRANO 1.746 CASI positivi (+203), 17 I decessi (-37) E +1.113 I guariti. DIMINUISCONO I decessi, MENTRE AUMENTANO I CASI, I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA positivi E TAMPONI E' A 14% MA SE CONSIDERIAMO ANCHE GLI ANTIGENICI LA PERCENTUALE SCENDE A 6,3%. I CASI A ROMA CITTA' SCENDONO A QUOTA 600.

Coronavirus / 700 nuovi casi nelle Marche, 38 un Provincia di Ascoli Piceno

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato infatti che i nuovi contagi sono 687 sui 5544 tamponi testati nelle ultime 24 ore: 3720 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1585 nello screening ...

