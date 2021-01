Coronavirus, le news. Il bollettino: 18.627 contagi su 139.758 tamponi, 361 decessi. LIVE (Di domenica 10 gennaio 2021) Il premier convoca un incontro con i capi delegazione delle forze politiche che appoggiano il governo per discutere le prossime norme Covid del Dpcm. Il Presidente della Regione Campania: "Non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia". Il Governo pensa a rivedere alcuni parametri sull’incidenza dei casi. Sul tavolo anche la proroga dello stato di emergenza Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 gennaio 2021) Il premier convoca un incontro con i capi delegazione delle forze politiche che appoggiano il governo per discutere le prossime norme Covid del Dpcm. Il Presidente della Regione Campania: "Non si può continuare a vaccinare il personale medico e sanitario per mancanza di dosi. Si è raggiunta, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia". Il Governo pensa a rivedere alcuni parametri sull’incidenza dei casi. Sul tavolo anche la proroga dello stato di emergenza

antoguerrera : La crisi del #Coronavirus a Londra è molto grave e inquietante, come spiegato oggi qui più diffusamente.… - repubblica : Coronavirus, firmata la circolare: 'I test rapidi di ultima generazione valgono come i molecolari' [aggiornamento d… - repubblica : Coronavirus, firmata la circolare sui test rapidi di ultima generazione: equivarranno ai molecolari - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 10 gennaio: 18.627 nuovi positivi e 361 morti - MIBrutus : RT @PagellaPolitica: #Salvini ripete che il #coronavirus è stato creato in un laboratorio cinese. Come ha spiegato @massimosandal su @Facta… -