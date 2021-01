Coronavirus, la Campania ha esaurito i vaccini. De Luca: «Gli ospedali si fermano per mancanza di dosi. Distribuzione sperequata» (Di domenica 10 gennaio 2021) Questa volta, nella diatriba con il governo, i numeri sono tutti dalla parte di Vincenzo De Luca. Con un balzo in avanti di 9.573 dosi di vaccino inoculate nelle ultime 24 ore, la Campania diventa la regione più virtuosa di Italia quanto a percentuale di somministrazioni effettuate: l’89,5% delle fiale ricevute sono state consumate. Mancano solo 7.019 somministrazioni da fare e tutto fa presupporre che, nelle prossime ore, le dosi si esauriranno. Per questo nella serata di domenica, 10 gennaio, la campagna vaccinale nella regione subirà uno stop forzato. De Luca: «Distribuzione fatta in modo sperequato» «Nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte ... Leggi su open.online (Di domenica 10 gennaio 2021) Questa volta, nella diatriba con il governo, i numeri sono tutti dalla parte di Vincenzo De. Con un balzo in avanti di 9.573di vaccino inoculate nelle ultime 24 ore, ladiventa la regione più virtuosa di Italia quanto a percentuale di somministrazioni effettuate: l’89,5% delle fiale ricevute sono state consumate. Mancano solo 7.019 somministrazioni da fare e tutto fa presupporre che, nelle prossime ore, lesi esauriranno. Per questo nella serata di domenica, 10 gennaio, la campagna vaccinale nella regione subirà uno stop forzato. De: «fatta in modo sperequato» «Nella giornata di ieri laha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei. Oggi in tutte ...

