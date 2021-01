Coronavirus Italia, il bollettino del 10 gennaio 2021: 18.627 nuovi casi, 361 i decessi (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 i nuovi casi di Coronavirus, e 361 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 18.627 (ieri 19.978) Tamponi (diagnostici e di controllo): 139.758 (ieri 172.119) Attualmente positivi: 7.090 (ieri + 2.453) Ricoverati con sintomi: 23.427 +167 (ieri - 53) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.615 +22 (ieri +6) Ingressi del giorno in Terapia Intensiva: 181 (ieri 183) Deceduti: 361 (ieri 483) Totale deceduti: 78.755 (ieri 78.394) Totale Dimessi/Guariti: +11.174 (ieri + 17.040) Vaccinati: 598.798 Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 18.627 idi, e 361 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 18.627 (ieri 19.978) Tamponi (diagnostici e di controllo): 139.758 (ieri 172.119) Attualmente positivi: 7.090 (ieri + 2.453) Ricoverati con sintomi: 23.427 +167 (ieri - 53) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.615 +22 (ieri +6) Ingressi del giorno in Terapia Intensiva: 181 (ieri 183) Deceduti: 361 (ieri 483) Totale deceduti: 78.755 (ieri 78.394) Totale Dimessi/Guariti: +11.174 (ieri + 17.040) Vaccinati: 598.798

